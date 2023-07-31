Тренер сборной России по плаванию: на ЧМ у нас было бы семь медалей

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подвёл итоги Кубка России.

«Первых мест у нас было бы три, вторых — два, третьих — два, четвёртых — три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время.

Впереди Кубок чемпионов в Кемерове, где, думаю, кто‑то ещё может улучшить результаты. Всё идет своим чередом. Это то, что касается взрослых. Американцы замечают то, как плывут наши юноши. Они за нами смотрят и отзываются о нас положительно.

Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу один-два года сильнейшая наша команда из всех, что были», — приводит слова Чепика «Матч ТВ».