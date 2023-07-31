Тренер сборной России по плаванию: на ЧМ у нас было бы семь медалей

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подвёл итоги Кубка России.
«Первых мест у нас было бы три, вторых — два, третьих — два, четвёртых — три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время.
Впереди Кубок чемпионов в Кемерове, где, думаю, кто‑то ещё может улучшить результаты. Всё идет своим чередом. Это то, что касается взрослых. Американцы замечают то, как плывут наши юноши. Они за нами смотрят и отзываются о нас положительно.
Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу один-два года сильнейшая наша команда из всех, что были», — приводит слова Чепика «Матч ТВ».
- 31 июля 2023
-
11:53
-
11:48
-
11:38
-
10:46
-
10:18
-
10:04
-
09:00
-
05:00
- 30 июля 2023
-
21:42
-
20:55
-
20:03
-
19:21
-
18:47
-
18:25
-
18:22
-
17:56
-
17:39
-
17:03
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
15:21
-
15:00
-
14:38
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
12:28
-
11:16
-
10:59
-
10:04
- 29 июля 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:52