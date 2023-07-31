Сергей Миронов ответил на призывы к депутатам не лезть в спорт

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов высказал мнение, что спортивные функционеры восприняли его инициативу о создании альтернативного олимпийского движения как угрозу их личному бизнесу.

Ранее Миронов раскритиковал президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова за то, что Россия продолжает позиционировать себя как часть олимпийского движения, несмотря на «русофобскую политику Международного олимпийского комитета». В ответ спортивные чиновники и специалисты попросили депутатов не лезть в спорт.

«Никто не жаждет изоляции, никто не в восторге от перспективы разрыва прежних связей. Но есть реальность, которая вряд ли изменится в обозримом будущем, и на неё надо адекватно реагировать. И она такова, что нас объявили изгоями и ведут себя соответственно. Де-факто нас уже изолировали. Однако спортивные чиновники делают вид, что налицо досадное недоразумение и статус России в олимпийском движении, контролируемом Западом, неизменен.

Господа, спорт – не ваша личная делянка, не частная лавочка, к чему вы, очевидно, привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства. Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а всё, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и на третий план.

Да, это сложный и трудный путь. Но лёгких и простых решений здесь не будет. И чем раньше начнём работать в этом направлении, тем лучше», – приводит слова Миронова пресс-служба партии «Справедливая Россия – Патриоты — За Правду».