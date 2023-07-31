Бывший президент ОКР Тягачёв ответил на резонансное высказывание депутата Миронова

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв прокомментировал резонансное высказывание лидера партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» Сергея Миронова.
Миронов призвал Россию выйти из олимпийского движения, а несогласных с ним спортивных функционеров, заявивших, что депутаты не должны лезть в спорт, обвинил в том, что они относятся к работе как к личному бизнесу.
«Не понимаю, о каком личном бизнесе говорит Сергей Миронов. У нас есть олимпийское движение, мы никуда от него не уходили. Сейчас ситуация сложилась так, что главную роль играют американцы и европейцы. Высказывания Миронова — это вопрос, как жить дальше. Нельзя, чтобы нас обижали. Я знаю Миронова очень давно, он не играет со своей совестью. Он не человек спорта, а функционер и большой политик. Миронов высказал своё мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу. Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов — хороший специалист в своей области, который понимает, что Россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя», — приводит слова Тягачёва «РИА Новости Спорт».
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