Родионенко: если уйдём из олимпийского движения, российский спорт многое потеряет

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала высказывание лидера партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» Сергея Миронова.

Миронов призвал Россию выйти из олимпийского движения, а несогласных с ним спортивных функционеров, заявивших, что депутаты не должны лезть в спорт, обвинил в том, что они относятся к работе как к личному бизнесу.

«У кого этот личный бизнес? Главы федераций, министр спорта – это всё солидные и профессиональные люди, и вот говорить, что они держатся за свои кресла, – это вообще смешно. Я думаю, что этот человек не подумал хорошо, будем так рассуждать.

Я думаю, что Миронов всё-таки очень ошибается. Дело в том, что легче всего хлопнуть дверью и уйти, а как потом восстанавливаться? Если мы уйдём из олимпийского движения, наш спорт многое потеряет, как бы мы ни говорили. Да, мы не должны соглашаться на все их условия, естественно, мы не будем выступать против своей страны – это все понимают, но привязывать сюда уход из олимпийского движения – это ошибочно. Надо всё попытаться предпринять, чтобы повлиять на МОК. Это крайние вещи. Уйти? А что дальше?» — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».