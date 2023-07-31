Пять российских шахматистов вышли во 2-й тур Кубка мира в Баку

На Кубке мира по шахматам в Баку состоялись ответные партии первого тура, по их итогам во второй раунд вышли пятеро россиян. Отметим, что сильнейшие гроссмейстеры в борьбу пока не вступали, играли только те, кто был посеян в первый круг.

Арсений Нестеров сыграл вничью с Фернандо Перальтой. Счёт в этом противостоянии – 1:1, и всё решится завтра на тай-брейке. Нестеров стал единственным из россиян, кто пока не вышел в следующий раунд.

Давид Паравян белыми фигурами одержал победу над японцем Тран Тхан Ту и прошёл дальше (1,5:0,5). Его соперником в 1/64 финала будет немец Маттиас Блюбаум.

Михаил Антипов чёрным цветом сыграл вничью с Джошуа Стирманом и с учётом вчерашней победы прошёл дальше (1,5:0,5). Следующий соперник — Нильс Гранделиус (Швеция).

В женском Кубке мира Алина Бивол и Ольга Баделько одержали вчера и сегодня по победе и прошли дальше. Лея Гарифуллина сегодня сыграла вничью, но с учётом вчерашней победы также проходит дальше (1,5:0,5). Баделько и Гарифуллина в 1/32 финала сыграют между собой.