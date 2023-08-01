Губерниев — о Кубке России: наши пловцы — герои спорта, и я преклоняюсь перед ними

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских пловцов на Кубке страны.

«Если уж говорить совсем по правде, все наши пловцы молодцы! Так себя мотивировать и бороться, пропуская второй ЧМ подряд; бороться дома без основных соперников и ориентиров… Ребята и девчонки — герои спорта, и я преклоняюсь перед ними!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее в Казани завершился Кубок России по плаванию. Ряд российских пловцов показали результаты, сопоставимые с показателями иностранных спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Фукуоке (Япония). Климент Колесников установил мировой рекорд, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 23,55 секунды.