Губерниев — о Кубке России: наши пловцы — герои спорта, и я преклоняюсь перед ними
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских пловцов на Кубке страны.
«Если уж говорить совсем по правде, все наши пловцы молодцы! Так себя мотивировать и бороться, пропуская второй ЧМ подряд; бороться дома без основных соперников и ориентиров… Ребята и девчонки — герои спорта, и я преклоняюсь перед ними!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее в Казани завершился Кубок России по плаванию. Ряд российских пловцов показали результаты, сопоставимые с показателями иностранных спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Фукуоке (Япония). Климент Колесников установил мировой рекорд, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 23,55 секунды.
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