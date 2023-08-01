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Пловец Колесников: после рекорда мне писали и поздравления, и хейт

Пловец Колесников: после рекорда мне писали и поздравления, и хейт
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Российский пловец Климент Колесников рассказал, какие сообщения получал после того, как побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

«Сообщений было много. Знакомые ребята пишут, незнакомые люди — тоже. Есть те, кто пишет и не поздравления, какой-то хейт. Ничего такого необычного. Писал ли кто-то с чемпионата мира? С утра проснулись, написали: «Молодец, болеем, тоже смотрим», — сказал Колесников в интервью «Матч ТВ».

Ранее в Казани завершился Кубок России по плаванию. Ряд российских пловцов показали результаты, сопоставимые с показателями иностранных спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Фукуоке (Япония). Колесников преодолел дистанцию 50 метров на спине за 23,55 секунды.

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