В ФШР заявили, что не испытывают оптимизма по поводу включения шахмат в программу ОИ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв заявил, что пессимистично настроен по вопросу включения игры в программу Олимпиады.

«Каждый раз перед Олимпиадой делаются заявления, что в следующий раз шахматы точно войдут в программу Игр. Были надежды, что и во Францию на ОИ-2024 попадём. В конце июня было заседание в Париже, где рассматривали предложение Федерации шахмат Франции о включении. Не получилось. Хотя на Олимпиаде 2024 года было бы более чем логично включить шахматы, так как исполняется 100 лет ФИДЕ.

Честно скажу, пессимистично настроен по этому вопросу, хотя очень хотелось бы попасть на Олимпиаду, ведь мы никогда на ней не были. При этом на тех же Универсиадах — в Казани, Корее — мы были представлены как выставочный вид. Также шахматы проходят в рамках Азиатских игр. Однако масштабы немного не те.

Хотя нам грех жаловаться. У нас есть своя Всемирная шахматная Олимпиада: на прошлогодней присутствовало 188 стран, и это более чем серьёзное представительство. Понятно, что это немножко не то. Ведь Олимпийские игры есть Олимпийские игры. Посмотрим. Возможно, произойдёт чудо. Шахматы же чем хороши: мы можем быть представлены как в зимней, так и в летней секции», — сказал Ткачёв в интервью «Матч ТВ».