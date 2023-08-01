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Определился первый соперник Магнуса Карлсена на Кубке мира ФИДЕ

Определился первый соперник Магнуса Карлсена на Кубке мира ФИДЕ
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Определился первый соперник 16-го чемпиона мира по шахматам, текущего лидера мирового рейтинга, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на проходящем в Баку (Азербайджан) Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Им стал грузинский шахматист Леван Панцулая.

В первом раунде соревнований Панцулая обыграл соперника из Индии Харшу Бхаратакоти со счётом 2,5:1,5.

Отметим, что по итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвки на турнир претендентов 2024 года. Второй раунд соревнований стартует завтра, 2 августа, в 14:00 мск. Соревнования продлятся до 24 августа.

Ранее Федерация шахмат Украины (ФШУ) выпустила официальное заявление, в котором рекомендовала своим спортсменам избегать контактов с представителями России и Беларуси на КМ.

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