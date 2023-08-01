Панкратов: не всегда понимаю Колесникова — он как с другой планеты

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов поделился мнением о россиянине Клименте Колесникове, двукратном призёре Олимпийских игр в Токио (Япония), и о мотивации спортсмена к продолжению выступлений на соревнованиях.

«Я не всегда понимаю Клима — он как с другой планеты. Как на него повлияли 0,02 секунды, проигранные на Олимпиаде… У меня сложилось впечатление, что никак. Если смотреть на историю успешных спортсменов, которым в какой-то момент не везло, это потом продлевало спортивную карьеру. Но я видел Клима в таких ситуациях, в которых любой бы сломался, а с ним это не так работает. У него совершенно другая психология, мировоззрение, окружение. Только он может ответить на этот вопрос. Ответ может быть очень любопытным — что на него повлияли не те 0,02, а прочитанная книжка. Это Клим — он уникален», — приводит слова Панкратова «Матч ТВ».

Ранее Колесников заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру даже в случае недопуска россиян на Олимпийские игры в Париже.