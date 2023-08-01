Панкратов: не всегда понимаю Колесникова — он как с другой планеты

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов поделился мнением о россиянине Клименте Колесникове, двукратном призёре Олимпийских игр в Токио (Япония), и о мотивации спортсмена к продолжению выступлений на соревнованиях.
«Я не всегда понимаю Клима — он как с другой планеты. Как на него повлияли 0,02 секунды, проигранные на Олимпиаде… У меня сложилось впечатление, что никак. Если смотреть на историю успешных спортсменов, которым в какой-то момент не везло, это потом продлевало спортивную карьеру. Но я видел Клима в таких ситуациях, в которых любой бы сломался, а с ним это не так работает. У него совершенно другая психология, мировоззрение, окружение. Только он может ответить на этот вопрос. Ответ может быть очень любопытным — что на него повлияли не те 0,02, а прочитанная книжка. Это Клим — он уникален», — приводит слова Панкратова «Матч ТВ».
Ранее Колесников заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру даже в случае недопуска россиян на Олимпийские игры в Париже.
- 1 августа 2023
-
19:56
-
19:44
-
18:57
-
17:24
-
16:46
-
15:58
-
15:24
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
13:46
-
12:43
-
12:36
-
12:07
-
11:56
-
11:35
-
11:22
-
10:51
-
09:58
- 31 июля 2023
-
23:18
-
22:44
-
22:27
-
21:57
-
20:54
-
20:32
-
19:49
-
19:19
-
18:44
-
18:30
-
18:12
-
17:40
-
16:51
-
16:35
-
15:38
-
14:24