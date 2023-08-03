Стали известны подробности неожиданной гибели 17-летнего игрока «Кузбасса» Евгения Хвалько

Стало известно, что хоккеист Евгений Хвалько подцепил энцефалитного клеща во время отдыха в родном городе под Екатеринбургом.

Как сообщает Baza, игроки клуба по хоккею с мячом «Кузбасс» отправились в отпуск в конце мая. Хвалько проводил отдых в своём родном Краснотурьинске в Свердловской области, именно там он и повстречался с насекомым.

Через несколько дней после укуса спортсмен стал чувствовать себя очень плохо. Врачи приняли решение перевести спортсмена на лечение в Санкт-Петербург, однако и там не смогли справиться с болезнью. У Хвалько начали отказывать органы, ноги и нервная система.

В начале июля Хвалько подключили к аппарату ИВЛ, а 2 августа хоккеист скончался.

Напомним, сегодня стало известно о смерти 17-летнего чемпиона России среди юниоров, игрока молодёжной команды «Кузбасса» из Кемерова Евгения Хвалько в результате укуса клеща.