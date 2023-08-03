Горячкина и ещё три россиянки вышли в 1/16 финала женского Кубка мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку (Азербайджан), завершились вторые партии 1/32 финала в женском турнире. По их итогам в следующий раунд вышли четыре россиянки: Александра Горячкина, Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько. Отметим, что Баделько на этой стадии встречалась с соотечественницей Леей Гарифуллиной, которую обыграла со счётом 1,5:0,5.

Ещё одна россиянка, Екатерина Ланго, за выход в 1/16 финала Кубка мира поборется с представительницей Индии Мари Анн Гомес на тай-брейке, который пройдёт завтра, 4 августа.

Отметим, что следующей соперницей Баделько стала представительница Индии Хампи Конеру. Её соотечественница Дивья Дешмух в 1/16 финала сыграет с Горячкиной. Бивол сыграет с представительницей Индонезии Мединой Вардой Аулией. Соперница Шуваловой определится на тай-брейке между американкой Ириной Круш и Мэли-Жад Уэлле из Канады. Лагно, в случае победы на тай-брейке выйдет на болгарку Нургюл Салимову.