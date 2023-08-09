Колесников: наш уровень недостаточно высокий для конкуренции с другими странами

Двукратный олимпийский призёр российский спортсмен Климент Колесников высказал своё мнение о нынешнем уровне отечественного плавания по сравнению с другими странами.
«Как я оцениваю уровень российского плавания сейчас в России, учитывая, что на Кубке России многие спортсмены показали свои лучшие выступления? Хорошо, что мы можем показывать такие результаты даже без международных стартов. Если продолжим в том же темпе, результаты будут расти и у остальных ребят по России. Но на данный момент наш уровень именно как команды, на мой взгляд, недостаточно высокий для конкуренции с другими странами.
Что с юниорами? Все ребята, кто подтянулся за эти два года, показывают хорошие результаты. Я рад, что они прогрессируют и появляется больше конкуренции на дистанциях. Надеюсь, что они будут поддерживать мотивацию, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Колесникова официальный сайт Олимпийского комитета России.
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