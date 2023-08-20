22-летняя Уилсон после забега на ЧМ покидала стадион в слезах и на инвалидной коляске

22-летняя американская бегунья Бриттон Уилсон после квалификационного забега на 400 метров на чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), покинула стадион в инвалидной коляске и не смогла сдержать слёз. Уилсон неудачно выступила в забеге, заняв последнее место, она сильно отстала от своих конкуренток.

Точная причина такого состояния спортсменки на данный момент неизвестна, однако комментаторы соревнования и соперницы американки предположили, что это вызвано усталостью.

Отметим, что, помимо дистанции 400 метров, Уилсон также специализируется в беге на 400 метров с барьерами. На своём дебютном ЧМ в 2022 году Бриттон заняла четвёртое место на данной дистанции.

В этом сезоне Уилсон побила личный рекорд в беге на 400 метров, преодолев дистанцию за 49,13 секунды.