22-летняя Уилсон после забега на ЧМ покидала стадион в слезах и на инвалидной коляске

22-летняя американская бегунья Бриттон Уилсон после квалификационного забега на 400 метров на чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), покинула стадион в инвалидной коляске и не смогла сдержать слёз. Уилсон неудачно выступила в забеге, заняв последнее место, она сильно отстала от своих конкуренток.
Точная причина такого состояния спортсменки на данный момент неизвестна, однако комментаторы соревнования и соперницы американки предположили, что это вызвано усталостью.
Отметим, что, помимо дистанции 400 метров, Уилсон также специализируется в беге на 400 метров с барьерами. На своём дебютном ЧМ в 2022 году Бриттон заняла четвёртое место на данной дистанции.
В этом сезоне Уилсон побила личный рекорд в беге на 400 метров, преодолев дистанцию за 49,13 секунды.
- 20 августа 2023
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
13:25
-
13:15
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00
- 19 августа 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
22:00
-
21:24
-
20:23
-
19:39
-
19:37
-
18:55
-
18:54
-
18:21
-
18:02