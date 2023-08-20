Чемпион Олимпиады Джейкобс не смог выйти в финал в беге на 100 м на ЧМ

Итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, не смог выйти в финал в беге на 100 метров на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В своём квалификационном забеге легкоатлет стал только пятым, преодолев дистанцию за 10,05 секунды, вследствие чего не сможет попасть в финал. Туда проходят, согласно правилам соревнований, два лучших спортсмена в забеге, а ещё двое отбираются по лучшему времени.
Первое и второе место в забеге, в котором принимал участие Ламонт Марсель Джейкобс, заняли трёхкратный чемпион мира из США Ноа Лайлз (9,87) и бронзовый призёр чемпионата мира из Японии Абдул Хаким Сани-Браун (9,97).
Финал мужских соревнований начнётся сегодня, 20 августа, в 20:10 по московскому времени.
- 20 августа 2023
-
19:04
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:15
-
18:02
-
17:50
-
17:29
-
16:48
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
13:25
-
13:15
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00
- 19 августа 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:04