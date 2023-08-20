Чемпион Олимпиады Джейкобс не смог выйти в финал в беге на 100 м на ЧМ

Итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, не смог выйти в финал в беге на 100 метров на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В своём квалификационном забеге легкоатлет стал только пятым, преодолев дистанцию за 10,05 секунды, вследствие чего не сможет попасть в финал. Туда проходят, согласно правилам соревнований, два лучших спортсмена в забеге, а ещё двое отбираются по лучшему времени.

Первое и второе место в забеге, в котором принимал участие Ламонт Марсель Джейкобс, заняли трёхкратный чемпион мира из США Ноа Лайлз (9,87) и бронзовый призёр чемпионата мира из Японии Абдул Хаким Сани-Браун (9,97).

Финал мужских соревнований начнётся сегодня, 20 августа, в 20:10 по московскому времени.