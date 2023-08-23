Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 23 августа
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Сегодня, 23 августа, состоятся соревнования пятого дня чемпионата мира–2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно четыре комплекта медалей.
Расписание финальных соревнований 23 августа
20:30. Женщины. Прыжки с шестом
22:15. Мужчины. 1500 метров
22:35. Женщины. 400 метров
22:50. Мужчины. 400 метров с барьерами
После четырёх дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой 12 медалей, шесть из которых золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.
Соревнования чемпионата мира будут продолжаться до 27 августа.
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