Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 23 августа

Сегодня, 23 августа, состоятся соревнования пятого дня чемпионата мира–2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно четыре комплекта медалей.

Расписание финальных соревнований 23 августа

20:30. Женщины. Прыжки с шестом

22:15. Мужчины. 1500 метров

22:35. Женщины. 400 метров

22:50. Мужчины. 400 метров с барьерами

После четырёх дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой 12 медалей, шесть из которых золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.

Соревнования чемпионата мира будут продолжаться до 27 августа.