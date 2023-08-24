Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023: результаты 23 августа, медальный зачёт

Завершился очередной день чемпионата мира — 2023 по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия). 23 августа была разыграно четыре комплекта медалей.

Бег на 1500 метров. Мужчины

1. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,38 секунды.

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,65.

3. Нарве Гилье Нордос (Норвегия) – 3.29,68.

Бег на 400 метров. Женщины

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,76 секунды (национальный рекорд).

2. Наталия Качмарек (Польша) – 49,57.

3. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,60.

Прыжки с шестом. Женщины

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,90 метра.

1. Кэти Мун (США) – 4,90 метра.

3. Вильма Мурто (Финляндия) – 4,80 метра.

Бег на 400 метров с барьерами. Мужчины

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,89 секунды.

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,34.

3. Рай Бенджамин (США) – 47,56.

После пяти дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой 14 медалей, семь из которых золотые, четыре серебряные и три бронзовые. На вторую строчку поднялась команда Великобритании (2 золота, 1 серебро и 1 бронза), тройку замыкает Испания, на счету которой 2 золота.