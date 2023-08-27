Израиль — чемпионки групповой программы с мячами и лентами на ЧМ, Украина — третья

Сборная Израиля завоевала золотую медаль в групповой программе с мячами и лентами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания).
Спортсменки из Израиля набрали 34,800 балла, вторыми стали гимнастки из Китая, которые показали сумму в 32,800 балла, обладательницами бронзовых наград стали спортсменки из Украины, которые заработали в групповой программе с мячами и лентами 32,300 балла.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Групповая программа с мячами и лентами
1. Израиль — 34,800.
2. Китай — 32,800.
3. Украина — 32,300.
4. Испания — 30,750.
5. Азербайджан — 30,300.
6. Япония — 29,650.
7. Болгария — 29,650.
8. Мексика — 25,450.
Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал 23 августа и завершится сегодня.
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