Гровс выиграл 5-й этап «Вуэльты Испании», Власов остался на пятой позиции в общем зачёте

Австралийский велогонщик Кэйден Гровс, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, одержал победу на пятом этапе веломногодневки «Вуэльта Испании». Лидер общего зачёта бельгиец Ремко Эвенепул финишировал 26-м, а российский велогонщик Александр Власов стал 32-м и сохранил пятую позицию в генеральной классификации.
Велошоссе. «Вуэльта-2023». Пятый этап. Морелья – Бурриана, 186,2 км
1. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin-Deceuninck) – 4:23.43.
2. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – то же время.
3. Дрис ван Гестель (Бельгия, TotalEnergies) – то же время…
26. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) отставание 0,06…
32. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe).
Генеральная классификация после пяти этапов
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 17:12.29.
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – отставание 0.11.
3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama — FDJ) +0.17.
4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.37.
5. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +0.39.
6. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Bora-Hansgrohe) – то же отставание.
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