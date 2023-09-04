Критерии World Aquatics исключают участие в отборе на Олимпиаду российских синхронисток

Опубликованные World Aquatics критерии участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях исключают выступление индивидуальных атлетов в командных турнирах. Это условие полностью исключает выступление на международных стартах, в том числе и отборочных на Олимпийские игры – 2024, российских синхронисток.

«Спортсменам и их вспомогательному персоналу не разрешается принимать участие в каких либо командных соревнованиях World Aquatics. Командные соревнования World Aquatics — это любые соревнования, в которых участвуют более одного человека, чьи совместные усилия приводят к единому времени или результату в баллах», — говорится в опубликованных критериях допуска.

Напомним, российские синхронистки на протяжении многих лет завоёвывали все золотые медали в олимпийских видах программы.