МОК отложил принятие решения по новым видам спорта на ОИ-2028

Международный олимпийский комитет объявил, что решение по рекомендациям о программе ОИ-2028, которые исполнительный совет организации должен был дать сессии МОК, перенесено с 8 сентября на более поздний срок.
«Как было объявлено ранее, Исполнительный совет Международного олимпийского комитета проведёт дистанционное заседание в пятницу, 8 сентября, из Олимпийского дома в Лозанне, Швейцария. Оно будет подготовительным для 141-й сессии МОК, которая состоится в октябре в Мумбаи, Индия.
Одним из пунктов повестки дня, первоначально запланированным на заседании Исполнительного совета МОК, был отчёт Комиссии МОК по олимпийской программе, касающийся Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе. Из-за продолжающихся обсуждений между МОК и Организационным комитетом ОИ-2028, Комиссия по олимпийской программе ещё не имела возможности провести своё заседание по подготовке финальных рекомендаций для Исполнительного совета МОК. Как следствие, спортивная программа Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе будет обсуждаться на более позднем заседании Исполнительного совета МОК, дата которого определится позднее.
Онлайн-пресс-конференция, которая была запланирована на пятницу, 8 сентября, в 17:30 по центральноевропейскому летнему времени, также перенесена на более поздний срок», — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.
В число девяти видов спорта, которые претендуют на включение в программу Олимпийских игр — 2028, входят флаг-футбол, каратэ, кикбоксинг, бейсбол-софтбол, лакросс, брейк-данс, сквош, автоспорт и крикет.
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