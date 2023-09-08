ЖГК «Балтийская заря» не сыграет в Высшей лиге сезона-2023/2024

Женский гандбольный клуб «Балтийская заря» (Санкт-Петербург) не подал документы на участие в Высшей лиге чемпионата России по гандболу и не сыграет в розыгрыше второго по значимости дивизиона страны в сезоне-2023/2024.

Клуб из северной столицы вылетел в Высшую лигу по итогам розыгрыша Суперлиги сезона-2022/2023. Изначально команда изъявляла желание принять участие в соревнованиях, но никаких документов Федерацией гандбола России получено не было.

В итоге состав участников Высшей лиги по гандболу среди женщин выглядит следующим образом:

«Уфа-Алиса»;

«Лада-2» (Тольятти, Самарская область);

«Кубань-3 – «Академия гандбола» (Краснодар);

«Ростов-Дон-2» (Ростов-на-Дону);

«Сокол» (Сельцо, Брянская область);

«ЦСКА – МССУОР №2»;

«Звезда-2» (Звенигород, Московская область);

«Динамо-Синара – УОР» (Волгоград);

«Астраханочка-2» (Астрахань).