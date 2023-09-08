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ЖГК «Балтийская заря» не сыграет в Высшей лиге сезона-2023/2024

ЖГК «Балтийская заря» не сыграет в Высшей лиге сезона-2023/2024
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Женский гандбольный клуб «Балтийская заря» (Санкт-Петербург) не подал документы на участие в Высшей лиге чемпионата России по гандболу и не сыграет в розыгрыше второго по значимости дивизиона страны в сезоне-2023/2024.

Клуб из северной столицы вылетел в Высшую лигу по итогам розыгрыша Суперлиги сезона-2022/2023. Изначально команда изъявляла желание принять участие в соревнованиях, но никаких документов Федерацией гандбола России получено не было.

В итоге состав участников Высшей лиги по гандболу среди женщин выглядит следующим образом:
«Уфа-Алиса»;
«Лада-2» (Тольятти, Самарская область);
«Кубань-3 – «Академия гандбола» (Краснодар);
«Ростов-Дон-2» (Ростов-на-Дону);
«Сокол» (Сельцо, Брянская область);
«ЦСКА – МССУОР №2»;
«Звезда-2» (Звенигород, Московская область);
«Динамо-Синара – УОР» (Волгоград);
«Астраханочка-2» (Астрахань).

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