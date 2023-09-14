Источник: звезда НФЛ Трэвис Келси тайно встречается с певицей Тейлор Свифт

The Messenger со ссылкой на анонимный источник сообщает, что звёздный тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси встречается с популярной певицей Тейлор Свифт.

«Тейлор и Трэвис тайно ходят на свидания. Она точно виделась с ним, когда была в Нью-Йорке пару недель назад», — сообщил анонимный источник.

Ещё в июле нынешнего года Келси публично заявил о желании познакомиться с поп-звездой. На собственном подкасте он сообщил, что сделал крафтовый браслет, на котором написан его номер. Трэвис пришёл на концерт Тейлор, чтобы лично передать ей подарок, но не смог увидеться с певицей, поскольку она ни с кем не разговаривает до и после концерта.

«Она сохраняет свой голос, чтобы спеть все свои 44 песни на концерте, так что я взбесился, что не смог с ней встретиться», — сообщил Келси на собственном подкасте.