Мамиашвили: американцы первые категорически отрицали ограничения для российских борцов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что американские борцы выступали против вмешательства политики в соревнования и любых ограничений, в том числе и для российских спортсменов.

«С американцами у нас теснейшие отношения. Они первые категорически отрицали все ограничения спортсменов. Американцы не за белых и не за красных. Они категорически против любых ограничений в спорте, против того, чтобы вмешивались политиканы и диктовали нам, как жить и дружить. Они приводили в пример Олимпийские игры 1980 и 1984 годов. Они говорят, что от этих ограничений пострадали только спортсмены, только тренеры и любители спорта вообще. Поэтому представители американской борьбы, которые есть и в руководстве Объединённого мира борьбы, жёстко и последовательно отстаивали позицию в интересах невмешательства кучки злых людей, которые в том числе и на олимпийской площадке хотят посеять раздор и ссору.

В рукопожатии был заложен первый смысл при реанимации новых Олимпийских игр. Главным было пожать руку человеку другой страны, другого континента, другого цвета кожи, вероисповедования. Думаю, что здоровых сил категорически больше и в конце концов всё встанет на свои места», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Ранее российские борцы получили возможность выступить на чемпионате мира — 2023 в нейтральном статусе. Турнир проходит с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия).