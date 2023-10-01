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Австралийские учёные назвали орех, который помогает худеть и снижает холестерин

Учёные из Университета Южной Австралии назвали продукт, который улучшает здоровье сердца и помогает похудеть. Исследование опубликовано в журнале Obesity.

Речь идёт о миндале. Эти орехи богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Более того, в них высокое содержание жира, а именно ненасыщенных жиров, нормализующих уровень холестерина в крови и снижающих уровень воспаления.

В новом исследовании учёные сравнили диету с добавлением миндаля с рационом питания без орехов. Авторы хотели выяснить, какое влияние миндаль оказывает на вес.

Было показано, что орехи позволяют надолго сохранить чувство сытости, что способствует потере веса. Кроме того, перекус орехами улучшает кардиометаболическое здоровье, снижая риск развития проблем с сердцем.