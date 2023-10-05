Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин поручил обеспечить поощрение спортсменов из России по итогам международных турниров

Путин поручил обеспечить поощрение спортсменов из России по итогам международных турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения спортсменов, тренер и других специалистов в области спорта по итогам выступлений на международных турнирах в условиях санкций. Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.

«Правительству Российской Федерации (с учётом ранее данных поручений) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Администрации президента Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России и других заинтересованных организаций обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта по итогам выступлений российских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях, проводимых в условиях внешнего санкционного давления в указанной области, предусмотреть определение видов и форм данного поощрения и выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели, определить объём и источники таких бюджетных ассигнований, а также обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в тексте поручение, опубликованном на официальном сайте президента России.

Напомним, спортсмены из России отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты могут вернуться на международные старты под нейтральным флагом.

Материалы по теме
Путин — об участии в Олимпиаде: спортсмены должны сами принять это решение
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android