Путин поручил обеспечить поощрение спортсменов из России по итогам международных турниров

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения спортсменов, тренер и других специалистов в области спорта по итогам выступлений на международных турнирах в условиях санкций. Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.

«Правительству Российской Федерации (с учётом ранее данных поручений) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Администрации президента Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России и других заинтересованных организаций обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта по итогам выступлений российских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях, проводимых в условиях внешнего санкционного давления в указанной области, предусмотреть определение видов и форм данного поощрения и выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели, определить объём и источники таких бюджетных ассигнований, а также обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в тексте поручение, опубликованном на официальном сайте президента России.

Напомним, спортсмены из России отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты могут вернуться на международные старты под нейтральным флагом.