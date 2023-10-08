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Гендир Ural FC: Советую МОК, а именно Томасу Баху, последовать примеру главы UFC

Гендир Ural FC: Советую МОК, а именно Томасу Баху, последовать примеру главы UFC
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Генеральный директор промоушена Ural FC Радмир Габдуллин прокомментировал решение президента промоушена UFC Даны Уайта разрешить бойцам выходить на бои с национальными флагами, а также призвал МОК, в том числе и главу организации Томаса Баха, последовать примеру UFC.

«Это мужественное заявление Дэйны Уайта, учитывая то, что сегодня происходит — когда спортивные принципы стали политическим инструментом. Я бы с удовольствием лично пожал ему руку и поблагодарил за такую правильную и принципиальную позицию по отношению ко всем бойцам мира.

Спортсмен на международном уровне — это лицо всей страны. И такое решение улучшит позиции UFC на международном рынке, не только внутри индустрии. В Ural FC, кстати, мы всем спортсменам разрешаем использование своей национальной атрибутики. Ведь такие моменты, как наличие флага, гимна, логотипа клуба, добавляют мотивации спортсменам. Плюс миллионы фанатов болеют не только за конкретного бойца, но и в целом за страну, которую он представляет.

Могу высказать только уважение Дэйне Уайту. Советую МОК, а именно Томасу Баху, обратить внимание на позицию главы крупнейшего и успешного промоушена и последовать примеру Уайта. Пусть уже станут смелее, хотя бы в той области, за которую отвечают", — приводит слова Габдуллина «Матч ТВ».

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