Врач-ортопед объяснил, как езда на велосипеде влияет на суставы

Езда на велосипеде является одной из самых полезных видов физической активности. Как велопрогулки влияют на суставы и общее состояние здоровья, рассказал врач-ортопед, травматолог клиники Medical On Group в Санкт-Петербурге Андрей Григорьев.

По словам эксперта, влияние велосипеда на суставы следует разделить на две категории.

Если речь о спорте, то это гарантированная инвалидность, если о физкультуре, то гарантированное здоровье. Любой спорт – это практика больших напряжений и достижений, которая идёт через общий надрыв организма. Это всегда плохо, поскольку внутренний ресурс организма заканчивается достаточно быстро.

Если велосипед используется как часть здорового образа жизни, то это, безусловно, большой плюс для организма. При езде на велосипеде увеличивается кровообращение в нижних конечностях и частично в органах малого таза, что положительно влияет на суставы, а также активируется сердечно-сосудистая работа.

Как добавляет врач, сама по себе езда на велосипеде является гармоничной нагрузкой: работают и правая, и левая части тела. Во время езды на велосипеде верхняя часть туловища остаётся в статичном положении, поэтому после велопрогулки желательно заниматься гимнастикой для растяжения мышц рук и спины.