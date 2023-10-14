Пляжный спринт как разновидность прибрежной гребли вошёл в программу ОИ-2028

На Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе гребной спорт впервые в истории будет представлен в двух разных дисциплинах. Пляжный спринт как разновидность прибрежной гребли, включён в программу наряду с академической греблей, сообщает Inside the Games.

Новая дисциплина заменит соревнования в двойке парной в лёгком весе, где спортсмены в последний раз выступят на ОИ-2024 в Париже. При этом не исключено, что на ОИ в Калифорнии в пляжном спринте медали будут разыграны не только среди одиночек, но и в смешанной двойке парной.

Исполнительный комитет МОК также подтвердил, что олимпийская регата в 2028 году пройдёт на стадионе «Лонг-Бич-Марин», где Лос-Анджелес принимал соревнования ОИ-1932. Это означает, что соревнования состоятся на самой короткой дистанции в истории Олимпийских игр, которая составит немногим более 1500 метров, что примерно на 500 метров меньше стандартной длины.