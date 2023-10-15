Глава оргкомитета ОИ-2028 рассказал о переговорах по участию игроков MLB

Руководитель оргкомитета Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман рассказал, что обсуждал участие на ОИ сильнейших игроков Главной лиги бейсбола (MLB) с самой лигой и её звёздами. При этом он не стал раскрывать подробности переговоров.

«У нас был очень активный диалог как с лигой, так и с профсоюзом игроков. Мы верим, что лучшие игроки мира захотят сыграть в бейсбол на Олимпийских играх и получат возможность выиграть золотую медаль для своей страны» — приводит слова Вассермана Sportico.

Бейсбол и софтбол наряду с крикетом, лакроссом, сквошем и флаг-футболом были рекомендованы к включению в программу ОИ-2028 исполкомом МОК. Формально это решение должна утвердить сессия МОК в понедельник.

Игроки MLB никогда не участвовали в Олимпийских играх. Их выступление на ОИ-2028 должно быть согласовано коллективным договором. Срок действия нынешнего соглашения между лигой и профсоюзом истекает в 2026 году, хотя стороны могут начать переговоры раньше.

У игроков MLB есть риск получения травм на Играх, а поскольку ОИ-2028 в Лос-Анджелесе запланированы на последние недели июля, лиге, вероятно, придётся прервать на этот период регулярный сезон.