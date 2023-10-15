В оргкомитете ОИ-2028 хотят увидеть на Играх сборную Конфедерации ирокезов по лакроссу

Руководитель оргкомитета Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман выразил надежду, что в соревнованиях по лакроссу на Играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в формате 6x6, сможет попробовать принять участие сборная Конфедерации ирокезов. С лета прошлого года эта команда, состоящая из шести этнических групп североамериканских индейцев, живущих на территории США и Канады, именуется как Хауденосауни.

Сборная, представляющая Конфедерацию ирокезов, регулярно участвует на чемпионатах мира и других турнирах под эгидой World Lacrosse отдельной командой. Однако для её выступлений на Олимпийских играх на данный момент нет оснований.

«Коренные жители Северной Америки создали лакросс. Если бы мы могли найти решение, позволяющее им выступать, это было бы невероятно. Сегодня у нас его нет, потому что оно требует от МОК создания структуры соревнований, отличной от нормы… Я понимаю, что это непростое решение, но нам бы хотелось его увидеть. Думаю, это будет действительно мощный момент для нашей страны и спорта», — приводит слова Вассермана Sportico.

В 2022 году организаторы Всемирных игр не пригласили сборную Хауденосауни на соревнования, поскольку не признали их суверенной нацией.

Лакросс наряду с крикетом, бейсболом/софтболом, сквошем и флаг-футболом были рекомендованы к включению в программу ОИ-2028 исполкомом МОК. Формально это решение должна утвердить сессия МОК в понедельник.