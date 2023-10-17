Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фото: игрок НФЛ Трэвис Келси и Тейлор Свифт впервые вышли на публику, держась за руки

Фото: игрок НФЛ Трэвис Келси и Тейлор Свифт впервые вышли на публику, держась за руки
Комментарии

Игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и популярная певица Тейлор Свифт впервые появились на публике, держась за руки. Папарацци запечатлели Келси и Свифт в Нью-Йорке, когда они шли на афтерпати Saturday Night Live (SNL). По информации некоторых американских СМИ, пара пробыла на вечеринке до четырёх утра и не скрывала своих отношений.

Ранее появление Свифт на одном из матчей Келси вызвало резонанс в обществе и спровоцировало слухи об их романе. Тейлор сидела в одной ложе с матерью Келси, Донной, и активно болела за «Чифс», надев форму команды.

Стоит отметить, что после того, как в прессе появились слухи о романе Келси со Свифт, продажи футболок Трэвиса выросли почти на 400%.

Материалы по теме
Дональд Трамп отреагировал на слухи о романе Трэвиса Келси с певицей Тейлор Свифт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android