Фото: игрок НФЛ Трэвис Келси и Тейлор Свифт впервые вышли на публику, держась за руки

Игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и популярная певица Тейлор Свифт впервые появились на публике, держась за руки. Папарацци запечатлели Келси и Свифт в Нью-Йорке, когда они шли на афтерпати Saturday Night Live (SNL). По информации некоторых американских СМИ, пара пробыла на вечеринке до четырёх утра и не скрывала своих отношений.

Ранее появление Свифт на одном из матчей Келси вызвало резонанс в обществе и спровоцировало слухи об их романе. Тейлор сидела в одной ложе с матерью Келси, Донной, и активно болела за «Чифс», надев форму команды.

Стоит отметить, что после того, как в прессе появились слухи о романе Келси со Свифт, продажи футболок Трэвиса выросли почти на 400%.