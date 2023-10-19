Путин: запрет участия россиян в международных соревнованиях — это этническая дискриминация

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Глава государства подчеркнул, что запрет на участие россиян в турнирах является этнической дискриминацией.

«Сейчас спорт проходит проверку на сплочённость, честность спортивной борьбы. Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях — это российская этническая дискриминация», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.