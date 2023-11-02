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Мария Захарова: требуем от МОК недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов

Мария Захарова: требуем от МОК недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), в котором организация предостерегла спортсменов от дискриминации соперников на фоне ситуации в секторе Газа. В заявлении МОК говорится, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств.

«Мы требуем от МОК чёткого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой‑либо дискриминации по каким‑либо основаниям, равного подхода. Мы решительно настаиваем на восстановлении в правах всех российских и белорусских спортсменов, пострадавших от целенаправленной политизации комитетов международной спортивной повестки», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

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