Захарова: невыполнение требований будет означать признание МОК в дискриминации россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невыполнение требований по восстановлению российских и белорусских спортсменов в правах со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) будет означать признание дискриминации атлетов из этих стран по национальному признаку.

«Невыполнение наших требований будет означать однозначное признание руководством Международного олимпийского комитета, что его действия в отношении российских и белорусских атлетов были изначально продиктованы соображением дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Захарова отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), в котором организация предостерегла спортсменов от дискриминации соперников на фоне ситуации в секторе Газа.