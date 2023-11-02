Глава МИД Лавров возмутился заявлением МОК о недопустимости коллективной ответственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Международный Олимпийский комитет (МОК) показал свою несостоятельность и ангажированность, вспомнив о недопустимости коллективной ответственности спортсменов только на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Накануне МОК высказался том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, поэтому организация намерена следить за потенциальными случаями дискриминации атлетов. Эта позиция противоречит действиям МОК в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Я не только видел это заявление, но и читал его, мы уже отреагировали — наше министерство. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного Олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего — Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию в общем-то одобрять.

А всё, что не отвечает интересам западных стран, и, прежде всего, что касается Российской Федерации и Беларуси, он старается преподносить, как ограничения, которые не нарушают олимпийскую хартию.

Стыдно и, конечно, олимпийский комитет себя сильно дискредитировал. Не зря, я думаю, мы по инициативе президента организуем целый ряд спортивных мероприятий, которые будут по-настоящему международными, по-настоящему универсальными и по-настоящему уважающими те принципы, которые заключены в олимпийской хартии и которые МОК грубо нарушает», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.