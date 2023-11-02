В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, почему у него разные позиции в отношении российских спортсменов и атлетов стран, замешанных в палестино-израильского конфликта.

Накануне МОК высказался том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, поэтому организация намерена следить за потенциальными случаями дискриминации атлетов.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — цитирует ответ пресс службы МОК «Матч ТВ».

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине. Через год МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов как индивидуальных нейтральных атлетов, при этом оговорив запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.