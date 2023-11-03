Елисеев — о позиции МОК: в отношении России у них нет никаких правил

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским и израильским спортсменам.

«Нам надо двигаться вперёд, особо не обращать на них внимания. Мы стараемся быть в общем пуле, но сегодня это выполнять нет возможности. Что касается России, то правил нет никаких. То, что происходит сейчас — это обязательно ущемление других прав», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее на фоне обострения палестино-израильского конфликта в МОК высказались о том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств и организация будет следить за случаями дискриминации. При этом меры, применимые к российским спортсменам, объясняются в МОК нарушением Олимпийской хартии со стороны России.