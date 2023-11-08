Магуайр прервал 22-матчевую победную серию Трампа

Шотландский снукерист Стивен Магуайр обыграл чемпиона мира 2019 года англичанина Джадда Трампа во время второй сессии третьего дня турнира International Championship в Тяньцзине (Китай) в 1/16 финала, тем самым прервав его победную серию из 22 матчей подряд. Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу Магуайра.

В ходе своей триумфальной серии Трамп одержал победу на трёх турнирах: English Open, Wuhan Open и Northern Ireland Open.

International Championship в Тяньцзине проходит с 5 по 12 ноября. Джадд Трамп, вылетевший в 1/16 финала, является его действующим победителем. Выбивший Трампа из розыгрыша Магуайр в 1/8 финала встретится с валлийцем Райаном Дэем, который выбил шотландца Росса Мьюра со счётом 6:1.