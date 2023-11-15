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Тейлор Свифт изменила строчку своей песни специально для Трэвиса Келси

Тейлор Свифт изменила строчку своей песни специально для Трэвиса Келси
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В средствах массовой информации продолжает активно обсуждаться роман популярной певицы Тейлор Свифт и звезды НФЛ Трэвиса Келси, выступающего за команду по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс». В субботу, 11 ноября, Свифт изменила текст своей песни на концерте в Буэнос-Айресе, упомянув в нём Келси, сообщает Daily Mail.

Вместо оригинальной строчки «Карма — это парень на экране, который идёт прямо домой ко мне», Свифт спела «Карма — это парень из «Чифс», который идёт прямо домой ко мне». Сам Келси специально прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы посмотреть шоу певицы и провести время с возлюбленной.

Напомним, с момента появления в прессе слухов о романе спортсмена с певицей продажи футболок Трэвиса Келси выросли почти на 400%.

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