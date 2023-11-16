Глава ОКР Поздняков: надеюсь, МОК пересмотрит своё отношение к Играм дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит своё отношение к Всемирным играм дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России. Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам не участвовать в этих соревнованиях.

«Игры дружбы состоятся с большим успехом и послужат трём целям — мирной миссии спорта, свободному участию всех желающих и устранят несправедливость. Эти цели укладываются во все олимпийские принципы. Поэтому выступление Томаса Баха (президента МОК. — Прим. «Чемпионата») вызывает у нас недоумение. Надеюсь, они пересмотрят своё отношение к Играм дружбы. На протяжении полутора лет мы привыкли к двойным и даже тройным стандартам. За пеленой интересов спортсменов ведётся политическая борьба в худших традициях тоталитарных режимов. Надеемся, МОК всё-таки одумается и вернётся к принципам де Кубертена», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге.