Сенглеев — о требованиях МОК: они хотят, чтобы спортсмены не имели отношения к России

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Раньше мы всегда подписывали декларацию, где были обычные пункты, вроде «преемственность олимпийским принципам» и прочего. Но сейчас там появилось множество пунктов: в том числе что спортсмен не может участвовать в национальных соревнованиях, где задействованы флаг, гимн и прочее. То есть, учитывая, что идёт отбор в течение года, спортсмен теряет возможность выступать на чемпионате России. А все спортсмены у нас являются госслужащими, как это совместить?

В моём понимании, это вышло за рамки. Раньше ограничение на флаг и гимн распространялось на мероприятия на Олимпийских играх. А теперь они «зашли» на территорию нашей страны. Фактически они хотят одного: чтобы спортсмен не имел отношения к России. Это статус беженца, ведь везде пишут: «Спортсмен с российским паспортом», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».