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Гендиректор ОКР рассказал о дискриминации в отношении российских спортсменов

Гендиректор ОКР рассказал о дискриминации в отношении российских спортсменов
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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал об ограничениях, введённых в отношении российских спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК). Сенглеев подчеркнул, что атлеты из России вынуждены самостоятельно оплачивать расходы при поездке на международные соревнования.

«Есть много скрытых дискриминационных вещей: что наши спортсмены недополучат или не смогут получить. Во-первых, спортсмен не сможет быть представителем ОКР или любого другого юрлица, связанного с Россией. По сути, спортсменам запретили быть командированными от наших организаций. Мы не можем их никуда отправить. Если спортсмен едет как-то, то несёт все расходы самостоятельно», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

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