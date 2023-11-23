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Сенглеев высказался о программе Олимпийской солидарности МОК для нейтральных атлетов

Сенглеев высказался о программе Олимпийской солидарности МОК для нейтральных атлетов
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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев высказал своё мнение о программе финансовой поддержки Международного олимпийского комитета (МОК) для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

«У МОК есть деньги для нейтральных спортсменов. Существует программа Олимпийской солидарности: в рамках неё выделяют деньги на билеты. Есть свой экипировщик. Другое дело, какое количество «беженцев» у них сейчас. В Корее они и согласились допустить нас до организации, потому что у нас была такая огромная делегация», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

Ранее гендиректор ОКР рассказал об условиях, обеспечиваемых Олимпийским комитетом, которые не могут быть доступны атлетам в нейтральном статусе.

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