«Это сломало наши рассуждения». Сенглеев — о допуске конного спорта России до соревнований

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев прокомментировал решение Международной федерации конного спорта (FEI) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под своей эгидой.

«До вчерашнего дня мы вообще думали, что есть договорённость между МОК и федерациями допускать те виды, где нет логистических проблем. То есть все эти виды, где у нас спортсмены в целом могут приехать самостоятельно. Но вот допустили конный спорт, и это сломало наши рассуждения», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, решение о допуске спортсменов из России и Беларуси было принято в ходе Генеральной ассамблеи FEI, прошедшей в Мехико в ноябре.