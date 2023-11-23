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«Американцы всегда хотят выиграть у русских». Сенглеев — о планах ОКР поехать на ОИ-2028

«Американцы всегда хотят выиграть у русских». Сенглеев — о планах ОКР поехать на ОИ-2028
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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал о планах организации в условиях отстранения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Наш ориентир – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Во-первых: МОК никаких ограничений по Играм-2028 не принял. Второе: мы считаем, что США не дадут нам выступить в Париже и Милане, но у себя они сделают что угодно.

Ну и исходя из исторической ассоциации: американцы всегда хотят выиграть у русских. Более того, они на это надеются. А нам надо готовиться. Для этого будет создан Олимпийский резерв – из молодых спортсменов», — передаёт слова Владимира Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

Ранее Сенглеев объяснил отсутствие мгновенного судебного протеста со стороны ОКР на решение Международного олимпийского комитета об отстранении.

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