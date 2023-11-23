Глава ОКР Сенглеев: МОК хочет возвращения России, но слова с делом часто расходятся

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу возвращения россиян на международные соревнования.

«По словам МОК, они хотят нашего возвращения. Но слова с делом, как мы видим, часто расходятся. На них оказывают давление из-за океана. При этом потерь у них много, основные сейчас в стоимости телевизионных прав.

Сейчас мы видим, что влияние аппарата МОК больше. Раньше наши представители могли заниматься какими-то вопросами, влиять на голосования. Но теперь и голосований нет. Аппарат под влиянием понятно каких сил. Все видели заявления по Играм дружбы, которое сделал Джеймс Маклеод.

Но ситуация развивается. Действия наши, те же Игры дружбы, повлияли – на них обратили внимание. Но мы понимаем, что наша основная задача – участие в Олимпийских играх. Ну и развитие любой новой системы требует времени», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».