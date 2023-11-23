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Глава ОКР Сенглеев: МОК будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов

Глава ОКР Сенглеев: МОК будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов
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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов на Олимпийских играх.

«МОК будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов – потому что всё это ложится на их плечи. Делегацию из 800 человек они никогда не повезут. Количество «беженцев» – 50–60 человек.

ОКР не считает, сколько сейчас нейтральных спортсменов может поехать. В этом нет смысла, всё будет в ручном режиме – пофамильно. Проблема в том, что они даже не будут с нами консультироваться. Вообще непонятно, как они будут этим заниматься: у ОКР нет ни писем, ни обращений», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

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