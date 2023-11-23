Глава ОКР Сенглеев: МОК будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов на Олимпийских играх.

«МОК будет стараться ограничить количество нейтральных спортсменов – потому что всё это ложится на их плечи. Делегацию из 800 человек они никогда не повезут. Количество «беженцев» – 50–60 человек.

ОКР не считает, сколько сейчас нейтральных спортсменов может поехать. В этом нет смысла, всё будет в ручном режиме – пофамильно. Проблема в том, что они даже не будут с нами консультироваться. Вообще непонятно, как они будут этим заниматься: у ОКР нет ни писем, ни обращений», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».