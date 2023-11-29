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«В какой-то момент». В МОК ушли от вопроса о запуске процесса возвращения россиян

«В какой-то момент». В МОК ушли от вопроса о запуске процесса возвращения россиян
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс абстрактно ответил на вопрос о возможности допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

«Мы уже говорили, что примем решение (по допуску на Игры), когда наступит правильный момент, и возьмём необходимое время для принятия решения. И, конечно, в какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия. Дедлайн дать не могу, ситуация всё время меняется, мы дадим вам знать, когда решение будет принято.

Также отмечу по поводу атлетов, которые проверяются федерациями (на соответствие критериям), мы тоже делаем соответствующие запросы и собираем информацию. Этот процесс будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-конференцию по итогам первого дня заседания исполкома МОК в Париже.

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