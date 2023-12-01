Европейский гимнастический союз не допустил россиян к соревнованиям с 1 января 2024 года

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) на заседании в столице Болгарии Софии проголосовала против допуска спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси к официальным соревнованиям под своей эгидой с 1 января 2024 года. Об этом сообщается в аккаунте European Gymnastics в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что решение Европейского гимнастического союза противоречит постановлению Международной федерации гимнастики (FIG), допустившей российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года с публикацией соответствующих критериев.

Напомним, согласно критериям FIG атлеты допускаются к выступлениям только в индивидуальных соревнованиях без возможности демонстрации государственной символики и при условии подачи заявки установленного образца на получение нейтрального статуса.